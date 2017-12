L'année cinéma 2017 de Yannick Vély

Le plus geste cinématographique de cette année ne sera pas dans notre top cinéma. En une série-film de dix-heures et dix-huit épisodes, David Lynch a enterré la concurrence, aboli les frontières entre les arts, démontré la toute puissance de l'image génératrice de rêves et de cauchemars. Brian Eno, autre maître des songes, avait expliqué un jour que si le premier album des Velvet Underground n'avait été vendu qu'à 30 000 exemplaires dans ses cinq premières années, chaque heureux propriétaire de l'album a ensuite fondé un groupe. Gageons que la saison trois de Twin Peaks connaisse la même fertilité.

TOP 2017

1) Voyage of Time, Terrence Malick

2) Lost City of Z, James Gray

3) Silence, Martin Scorsese

4) La Région sauvage, Amat Escalante

5) L'Autre côté de l'espoir, Aki Kaurismäki

6) Dans un recoin de ce monde, Sunao Katabuchi

7) A Beautiful Day, Lynne Ramsay

8) Félicité, Alain Gomis

9) Logan, James Mangold

10) Le musée des merveilles, Todd Haynes

TOP ATTENTE 2018

1) L'île aux chiens, Wes Anderson

2) Burning, Lee Chang dong

3) Visions, Naomi Kawase

4) The Irishman, Martin Scorsese

5) Radegund, Terrence Malick

6) The House That Jack Built, Lars von Trier

7) Sunset, Laszlo Nemes

8) Ready Player one, Steven Spielberg

9) Psychokinesis, Yeon Sang-ho

10) The Post, Steven Spielberg