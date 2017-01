FESTIVAL DE GERARDMER 2017: jours 1 et 2 !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer, c'est parti ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos premiers articles consacrés aux films diffusés ces deux premiers jours. En attendant de nombreux autres...

Compétition

Split

Rupture

On l'appelle Jeeg Robot

Hors compétition

Holidays

Viral

David Lynch: The Art Life

Film culte

L'Enfer des zombies

Gros plan

La compétition en images

Dossier Kiyoshi Kurosawa

Interview

Notre entretien avec Jérôme Lasserre, responsable du département films

Notre dossier

Toutes les infos sur le festival

Jill Holleville

