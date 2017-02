DÉCÈS: John Hurt (1940-2017)

L'acteur britannique John Hurt est décédé. John Hurt a reçu deux citations aux Oscars, une première en meilleur second rôle pour Midnight Express d'Alan Parker, une seconde en meilleur acteur pour son inoubliable prestation dans Elephant Man de David Lynch. Hurt trouve son premier rôle au cinéma en 1962, dans The Wild and the Willing de Ralph Thomas. Il est ensuite dirigé par Fred Zinnemann dans Un homme pour l'éternité, John Huston dans Davey des grands chemins, Richard Fleischer dans L'Étrangleur de la place Rillington, Jacques Demy dans Le Joueur de flûte ou encore Jerzy Skolimowski dans Le Cri du sorcier.

Il est l'un des passager de Alien, le huitième passager de Ridley Scott et fait partie du casting de La Porte du paradis de Michael Cimino. Dans les années 80, il s'illustre chez Sam Peckinpah (Osterman week-end), Stephen Frears (The Hit), Mel Brooks (La Folle histoire de l'espace) et une nouvelle fois Jerzy Skolimowski (Le Succès à tout prix). Au fil des années 90, l'acteur joue dans L'Œil qui ment de Raoul Ruiz, Even Cowgirls Get the Blues de Gus Van Sant, Dead Man de Jim Jarmusch ou Contact de Robert Zemeckis.

Plus récemment, il incarne Mr. Ollivander dans Harry Potter à l'école des sorciers et dans les deux parties des Reliques de la Mort. Il est la voix de Dogville et Manderlay de Lars Von Trier et retrouve le cinéaste sur Melancholia. On peut le voir dans Hellboy et Hellboy 2 de Guillermo del Toro, V pour Vendetta de James McTeigue, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg, La Taupe de Tomas Alfredson, Le Transperceneige de Bong Joon-Ho ou Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Il sera à l'affiche ce mercredi de Jackie de Pablo Larrain, et a tourné plusieurs autres films avant sa disparition et qui sortiront ultérieurement. John Hurt avait 77 ans.