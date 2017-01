BOX-OFFICE FRANCE: une comédie en tête, flop pour Ben Affleck

La comédie française Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine au box-office français. Le film a attiré 455.096 spectateurs dans 400 salles. Le réalisateur retrouve le succès quelques années après La Première étoile, et bat Vin Diesel dont le xXx : Reactivated pourtant davantage diffusé (550 copies) reste derrière avec 450.901 spectateurs. Le drame Un sac de billes complète mollement le podium avec 390.669 entrées dans plus de 500 salles. Le flop de la semaine est, comme outre-Atlantique, pour Ben Affleck avec Live by Night. Distribué sur 300 écrans, le thriller n'attire que 141.441 curieux. Plus bas, démarrage sur la pointe des pieds de La Communauté de Vinterberg, qui réunit 30.357 spectateurs dans 83 salles.

Du côté des anciennes sorties, confirmation de l'échec de Dalida qui n'en est qu'à 538.452 entrées en 2 semaines. Plus bas, Paterson s'approche désormais des 400.000 entrées (363.078 tickets en 5 semaines) et bat le score de Only Lovers Left Alive. Manchester by the Sea est au même niveau avec 369.758 entrées en 6 semaines. Pendant ce temps, Ma vie de Courgette est infatigable: le film d'animation figure encore dans le top 20 après 14 semaines, et cumule 720.999 entrées.

