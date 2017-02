Festival de Gérardmer: Viral

Viral

États-Unis, 2016

De Ariel Schulman

Durée : 1h25

Année 2016. Le monde entier est subitement infecté par un mystérieux virus qui décime la quasi-totalité de la population. Dans une petite ville, Emma et sa sœur aînée Stacey découvrent, horrifiées, que les habitants contaminés se transforment en créatures féroces. Prises au piège, elles décident de rester chez elles avec leur famille et de réussir à tenir coûte que coûte en attendant les secours. Jusqu’au jour où Stacey, à son tour, se retrouve contaminée…

LA VIE CONTINUE, PAS LE RHUME

On a pu remarquer le duo de réalisateurs américains formé par Henry Joost et Ariel Schulman avec Paranormal Activity 3 - et ce qui aurait pu se limiter à une commande dirigée par des robots témoignait finalement d'idées visuelles ludiques et efficaces, faisant de ce volet le meilleur de la série. Après le thriller Nerve l'an passé, voici Viral, thriller SF apocalyptico-horrifique au pitch archi-archétypal (une méchante pandémie, des victimes à la queue-leu-leu). Mais là encore, Joost et Schulman parviennent à se servir d'outils que l'on connaît avec un très solide savoir-faire. Leur mise en scène, le script co-écrit par Barbara Marshall et Christopher Landon ainsi qu'un cast impeccable parviennent à faire exister les personnages en l'espace de quelques scènes ; là où certaines bobines horrifiques n'y parviennent pas en un long métrage entier.

Les étranges plans en plongée suggèrent que quelque chose de pas banal risque de s'abattre sur ce charmant petit patelin américain, lové au creux des montagnes. C'est l'un des contre-pieds réussis du film : faire un film d'apocalypse qui n'en a pas les codes visuels, avec cette jolie lumière douce de fin d'été qui rappelle plutôt une romance de teenage movie. Joost et Schulman savent pourtant faire gronder la menace avec quelques idées qui fonctionnent : ce plan avec une myriade de feux de détresse lancés dans le ciel, ou ce mouvement de caméra découvrant la fumée qui, au loin et autour de la ville, s'élève comme un mur. Dommage que le récit, dans son dernier quart, s'épuise et fasse du surplace, mais cette série B est soignée, divertissante et évite les pièges du genre.