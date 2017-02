Festival de Gérardmer: David Lynch - The Art Life

Notez ce film

David Lynch: The Art Life

États-Unis, 2016

Durée : 1h30

Sortie : 15/02/2017

Note FilmDeCulte : États-Unis, 2016Durée : 1h30Sortie : 15/02/2017

Un portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, ce film documentaire lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.

INLAND EMPIRE

Onze ans : c'est ce qui nous sépare de la dernière réalisation de David Lynch pour le cinéma, Inland Empire. Comme chacun sait désormais, le cinéaste prépare son retour. Ce sera cette fois à la télévision, avec une nouvelle saison de la cultissime série Twin Peaks. Entre temps, il y a dix ans, on a pu découvrir à Paris l’œuvre de Lynch plasticien à l'occasion de l'exposition The Air is on Fire. Celle-ci (à travers des peintures, dessins, photos et films expérimentaux) prenait la forme d'un laboratoire des œuvres cinématographiques à venir du cinéaste, tandis que Inland Empire bouclait la boucle avec là aussi des allures de laboratoire narratif.

David Lynch : The Art Life revient aux origines. Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergaard-Holm filment Lynch dans son atelier, en train de peindre, aujourd'hui. Mais ils se plongent avant tout dans le passé, et les premiers travaux du cinéaste. « Mon univers était très petit », commente entre deux clopes l'artiste, évoquant un monde qui ne va pas plus loin que quelques pâtés de maison. Le documentaire montre comment, par la création artistique, l'univers du cinéaste s'est ouvert, a poussé cette porte jusqu'ici invisible dans le mur, donnant accès à un vertigineux labyrinthe. Le travail sur le montage, la façon d'inclure les peintures de Lynch en illustration décalée ou en contrepoint, évitent au film le côté interview pour bonus dvd. A travers les souvenirs de jeunesse, les vieilles vidéos, les expérimentations artistiques, se dessine le chemin du cinéaste. C'est à l'aurore d'une carrière unique qu'on assiste, jusqu'à la bourse que Lynch obtiendra de l'AFI et les prémices d'Eraserhead. On connait (en partie) la suite ; David Lynch : The Art Life revient, avec un sens du mystère propre au réalisateur, sur les jeunes années méconnues d'un génie.