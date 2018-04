UN COUTEAU DANS LE COEUR: 1res images du nouveau Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis en compet' à Cannes

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie...

Voici le pitch d'Un couteau dans le cœur, nouveau long métrage du réalisateur français Yann Gonzalez 5 ans après Les Rencontres d'après minuit. Vanessa Paradis, Kate Moran et Nicolas Maury sont à l'affiche de ce film qui vient d'intégrer la compétition au prochain Festival de Cannes. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de Un couteau dans le cœur viennent d'être mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie. Un couteau dans le cœur sortira le 27 juin en France.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !