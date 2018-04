BODY TALK: 1res images d'une curiosité taïwanaise sur le corps féminin

Est-ce mon corps ? Qui suis-je ? Comment le corps d'une femme se débat-il ? Regardez-vous attentivement votre corps ?

Ce sont des questions posées au cours de Body Talk, réalisé par la Taïwanaise Singing Chen. La cinéaste a interrogé près de 30 femmes sur la naissance du corps, son vieillissement, et les multitudes d'expériences féminines du corps.

Des premières images de Body Talk ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

