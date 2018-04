BOX-OFFICE FRANCE: "Taxi" leader à la traine

Avec sa promotion massue, ses 800 salles et sa marque, Taxi 5 a hérité logiquement de la première place au box-office français, et effectue le deuxième meilleur démarrage de l'année avec 1.5 million d'entrées. Mais ce score fait pâle figure par rapport à ceux des autres suites de Taxi: plus de 2 millions pour un Taxi 4 pourtant exsangue, plus de 2.2 millions pour Taxi 3 et près de 3.5 millions pour Taxi 2. Plus bas, diffusé dans près de 400 salles, le film pour enfants Sherlock Gnomes passe un peu inaperçu avec 145.139 entrées. Pour comparaison, L'Île aux chiens de Wes Anderson, distribué dans moitié moins de salles (172) attire pourtant autant de spectateurs (139.267 entrées). Un démarrage solide pour le dernier Grand Prix à la Berlinale.

Accompagné d'un buzz pas spécialement enthousiaste, Kings, le second film cette fois tourné outre-Atlantique par Deniz Gamze Ergüven après le succès de Mustang, n'est pas non plus une réussite en salles avec 45.150 entrées dans 127 salles. Sans tête d'affiche, dans un nombre de salles comparable mais avec un bon buzz critique, Mustang avait bien mieux démarré (81.059 entrées). The Third Murder de Kore-Eda s'en tire plutôt correctement avec 34.499 entrées dans une soixantaine de salles.

Parmi les anciennes sorties, tout le monde se maintient correctement. A noter entre autres que La Mort de Staline passe les 100.000 entrées en 2 semaines.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !