LOS SILENCIOS: 1res images intrigantes d'un film brésilien sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, à la frontière du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait dans leur nouvelle maison. La famille est hantée par cet étrange secret et découvre que l’île est peuplée de fantômes...

Voici le pitch de Los Silencios, réalisé par la Brésilienne Beatriz Seigner. Il s'agit de son second long métrage. Ce film sera présenté lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images intrigantes de Los Silencios ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

