SAUVAGE: 1res images d'une découverte française de la Semaine de la Critique

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort...

Voici le pitch de Sauvage, réalisé par le Français Camille Vidal-Naquet. Il s'agit de son premier long métrage. Au casting, on retrouve notamment Félix Maritaud, vu dans 120 battements par minute. Sauvage figure en compétition à la Semaine de la Critique, dont la sélection a été dévoilée en début de semaine. Retrouvez les films retenus en cliquant ici.

Des premières images ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

