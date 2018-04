Richard, sous l'identité de Bianca Del Rio, enseigne dans un lycée d'une petite ville du Texas. Deborah Ward, vice-principale du lycée, est envoyée en prison suite aux "relations inappropriées" qu'elle a entretenues avec un étudiant. Deborah, à sa sortie de prison, cherche à se venger, ce qui mène Bianca jusqu'en Russie...

Voici le pitch de Hurricane Bianca: From Russia with Hate, suite de Hurricane Bianca. Réalisé en 2016, Hurrican Bianca mettait en scène Bianca Del Rio, l'une des gagnantes les plus populaires du show télévisé RuPaul's Drag Race. A ses côtés dans ce nouvel épisode, Katya Zamolodchikova, Shangela, Darienne Lake ou encore Mrs Kasha Davis.

Hurricane Bianca: From Russia with Hate sera visible courant mai 2018. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

