TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (TIFF) 2018 : le palmarès

Le palmarès du du TIFF (Transilvania International Film Festival), que vous avez pu suivre toute cette semaine sur FilmDeCulte, a été dévoilé.

Le Grand Prix de la compétition est allé au Paraguayen Las Herederas, premier long métrage de Marcelo Martinessi. Ce beau film raconte l'histoire de Chela, la soixantaine, qui appartient à la petite bourgeoisie paraguayenne et est forcée d’affronter la vie alors que son héritage est en train de disparaître et que sa compagne est envoyée en prison. Retrouvez notre critique du film et sa bande annonce en cliquant ici. Las Herederas sortira prochainement en France.

Le prix de la mise en scène a récompensé l'Islandais Hlynur Palmason (lire notre entretien) pour son ovni Winter Brothers sorti en début d'année chez nous.

Le prix spécial du jury a récompensé ex-aequo la comédie noire russe Scythe Hitting Stone de Anya Kreis (lire notre critique du film) et le drame iranien The Home de Asghar Yousefinejad.

Le prix du meilleur film roumain est allé au superbe Pororoca, pas un jour ne passe de Constantin Popescu, un ambitieux drame familial qui sort en France le 13 juin. Découvrez notre critique du film et sa bande annonce. Une mention spéciale a été décernée à Touch Me Not d'Adina Pintilie.

Le prix du public est allé au thriller danois The Guilty de Gustav Möller, dont l'action se déroule au téléphone. En attendant sa sortie cet été, voici notre critique et la bande annonce du film.

Enfin, le prix FIPRESCI (prix de la presse) a été décerné au drame SF Life Guidance de l'Autrichienne Ruth Mader. Ce film raconte la crise existentielle d'un homme dans une société où les règles sont dictées par une agence de classification. Pour en savoir plus, retrouvez notre critique et la bande annonce du film.

