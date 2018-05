TIFF 2018: The Guilty

Guilty (The)

Vinovatul

Danemark, 2018

De

Durée : 1h25

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

LE TELEPHONE PLEURE

Prix du public à Sundance et Rotterdam, prix de la critique au récent Festival du Film Policier de Beaune, le Danois The Guilty arrive auréolé d'un bon buzz. Le premier long métrage de Gustav Möller arrive également avec les promesses d'un pitch au high-concept aussi excitant que périlleux : un policier reçoit l'appel désespéré d'une femme kidnappée... et le film entier va se dérouler au téléphone. Il fallait une sacrée dextérité d'écriture pour tenir ce pari sur la longueur, et The Guilty y parvient en étant un thriller nerveux et prenant alors même qu'on ne voit rien et que l'action se déroule confinée dans deux bureaux.

On ne voit rien, mais on entend tout. Möller et son co-scénariste Emil Nygaard Albertsen s'en sortent avec brio pour stimuler l'imaginaire du spectateur et rendre la tension plus forte que dans bien des thrillers traditionnels. La mise en scène sans effets et le découpage efficace réussissent à faire de The Guilty autre chose qu'un podcast. Bien qu'adroit, le scénario aurait pu se passer de lourdeurs comme cet énième arc cliché de trauma-héroïsation-rédemption. Mais hormis ces réserves, The Guilty réserve un spectacle solide et pose de bonnes questions de cinéma.