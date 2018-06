GRADUATION: 1res images d'une découverte coréenne

Alors qu'Hae-Rang s'apprête à être diplômée de son école de décoration, sa mère lui fait comprendre qu'il est temps pour elle de quitter le cocon familial. Elle entame une colocation avec une amie, et accepte un job de serveuse et un autre sous-payé sur un tournage...

Voici le pitch de Graduation, premier long métrage de la toute jeune Coréenne Hui Jiye (née en 1995). Ce film vient d'être dévoilé en compétition au Festival de Jeonju.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

