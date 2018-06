En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression...

Voici le pitch du film d'animation Parvana, qui sort en salles le 27 juin. Ce film nommé à l'Oscar du meilleur long métrage d'animation en début d'année figure en compétition à Annecy dans quelques jours (retrouvez notre gros plan sur la sélection ici). Une bande annonce vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

A cette occasion, une opération spéciale a été lancée sur Facebook. A chaque partage de ce post, un cahier est envoyé aux écoliers afghans.

