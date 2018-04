FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION D'ANNECY 2018: la sélection dévoilée !

La sélection du Festival international du film d'animation d'Annecy a été dévoilée !

10 longs métrages figurent en compétition. Le Japon comme souvent est à l'honneur, ici doublement avec Miraï, notre petite sœur de Mamoru Hosoda mais aussi la découverte Okko et les fantômes de Kitaro Kosaka (qui sera prochainement distribué par Eurozoom). Également au menu: le Canadien Parvana de Nora Twomey, nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation en début d'année, et la curiosité colombienne adaptée d'une bd Virus tropical de Santiago Caicedo.

Parmi les séances de la section "Événements", notons Dilili à Paris de Michel Ocelot qui fera l'ouverture du festival, Les Indestructibles 2 de Brad Bird avant sa sortie française le 4 juillet mais aussi le Chinois Have a Nice Day qui, l'an passé, avait été retiré du programme à la demande du gouvernement chinois et qui est projeté cette année avant sa sortie française le 20 juin. Une sélection de découvertes hors compétition et des courts métrages complètent ce programme.

Retrouvez la sélection complète sur le site officiel

