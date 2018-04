COMPRAME UN REVOLVER: 1res images d'un ovni mexicain sélectionné à la Quinzaine

Dans un monde submergé par la violence, où les femmes se prostituent et sont tuées, une fille porte un masque de Hulk et une chaîne autour de sa cheville pour cacher son genre, et aide son père, un addict tourmenté, à prendre soin d’un terrain de baseball abandonné où jouent des dealers. Il a réussi à la garder en sécurité avec succès jusqu’au jour où, lui qui est un joueur de grosse caisse accro au crack, est appelé pour jouer dans une fête organisée par un baron de la drogue dans le désert. Le père n’a pas d’autres choix que d’emmener sa fille avec lui...

Voici le pitch de Cómprame un revólver, long métrage réalisé par le Mexicain Julio Hernández Cordón. Celui-ci s'est distingué entre autres avec Las marimbas del infierno, documentaire sorti en début d'année en France, ou avec Te prometo anarquía, sélectionné à Locarno. Présenté par Edouard Waintrop comme un mélange entre Peter Pan et Mad Max, Cómprame un revólver sera dévoilé au prochain Festival de Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images intrigantes ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

