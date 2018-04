THE DARK: 1res images d'une découverte horrifique du Festival de Tribeca

Mina hante la forêt dans laquelle elle a été tuée. La jeune fille fait un jour la rencontre d'un garçon sans yeux qui commence à l'accompagner dans les bois...

Voici le pitch de The Dark, premier long métrage de l'Américain Justin P. Lange. Ce film d'horreur est dévoilé cette semaine au Festival de Tribeca qui se déroule à New York. Avant de le voir dans un festival plus près de chez nous ?

Pour patienter, découvrez d'intrigantes premières images du film dans notre galerie.

