CARMEN Y LOLA: 1res images d'une découverte espagnole de la Quinzaine des Réalisateurs

Une histoire d'amour entre deux jeunes femmes gitanes dans un milieu où l'homosexualité est un tabou.

Voici ce que raconte Carmen y Lola, premier long métrage de la réalisatrice d'origine basque Arantxa Echevarría. Ce film sera dévoilé au prochain Festival de Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images intrigantes ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

