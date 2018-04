THE BOLD, THE CORRUPT AND THE BEAUTIFUL: 1res images d'un mystérieux thriller taïwanais

Mentir, duper, faire des affaires sournoises et rassurer l'élite taïwanaise: ce ne sont que quelques uns des talents de Madame Tang, une veuve qui fera tout pour maintenir et étendre son pouvoir et sa richesse. Mais tout ne marche pas comme prévu. Une famille proche de Madame Tang est massacrée, et ce crime pourrait être lié à un scandale de corruption auquel Madame Tang et ses deux filles ne seraient pas étrangère...

Voici le pitch juteux de The Bold, the Corrupt and the Beautiful, long métrage réalisé par le Taïwanais Yang Ya Che. Dévoilé lors du dernier Festival de Busan, ce film a été multi-primé depuis.

Nous vous proposons de découvrir des premières images de The Bold, the Corrupt and the Beautiful dans notre galerie.

