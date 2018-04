BOX-OFFICE FRANCE: raz-de-marée pour Avengers aux 1res séances parisiennes

N'attendez pas des grands studios américains qu'ils produisent quoi que ce soit d'inédit: Avengers: Infinity War, 3e volet de la série elle-même mash-up de 36 autres films a pris le meilleur démarrage de l'année lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 10.667 entrées dans 27 salles, le blockbuster effectue un démarrage énorme. La comédie de Daniel Auteuil, Amoureux de ma femme, suit solidement avec 1008 entrées dans 17 salles. Le podium est complété par l'Israélien Foxtrot qui démarre bien avec 459 entrées dans 9 salles.

La Route sauvage du Britannique Andrew Haigh et Transit de l'Allemand Christian Petzold sont proches avec respectivement 337 entrées dans 10 salles et 282 entrées dans 9 salles. Notre film de la semaine Milla de Valérie Massadian attire 22 spectateurs sur sa seule copie, tandis que la découverte chinoise Ciao Ciao de Song Chuan (lire notre entretien) démarre à 11 spectateurs dans 1 salle.

Source: Rentrak France

