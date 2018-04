Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?

Voici le pitch de Leave no Trace, le nouveau long métrage de l'Américaine Debra Granik. Révélée il y a près de 10 ans avec Winter's Bone qui mettait en scène une toute jeune Jennifer Lawrence, Granik a fait son retour à Sundance en début d'année où le film a été sélectionné. Il figure également dans la prochaine sélection de la Quinzaine des Ralisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Une bande annonce vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus. Leave no Trace sortira le 19 septembre en France.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !