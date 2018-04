THE HOUSE THAT JACK BUILT: nouvelles images du prochain Lars Von Trier

États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de Jack. Il considère chaque meurtre comme une œuvre d'art en soi...

Voici le pitch de The House That Jack Built, le nouveau film réalisé par le Danois Lars Von Trier. Matt Dillon, Bruno Ganz et Uma Thurman figurent au cast de ce thriller annoncé sulfureux, et qui a été rajouté hors compétition au prochain Festival de Cannes. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Après un premier teaser, ce sont désormais de nouvelles images de The House That Jack Built qui ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

