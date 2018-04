FESTIVAL DE TRIBECA 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival de Tribeca vient d'être dévoilé.

Le jury de la compétition américaine a couronné le drame Diane, premier long métrage de fiction de Kent Jones. Remarqué comme réalisateur du doc Hitchcock/Truffaut et co-scénariste de Jimmy P. de Desplechin, Jones raconte ici l'histoire de Diane, une veuve septuagénaire et altruiste dont la vie est dictée par les besoins des autres. Elle passe ses journées à nourrir les sans-abris, rendre visite à des amis malades en fin de vie ou tenter de renouer avec son fils toxicomane. Mais Diane va être contrainte à se confronter à elle-même... Diane a triomphé en remportant également les prix du meilleur scénario et meilleure photographie. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

La compétition internationale a été remportée par la comédie chypriote Smuggling Hendrix de Marios Piperides. Ce film raconte l'histoire d'un musicien sur le déclin et qui se décide à quitter Chypre. Mais ses plans sont bouleversés lorsque son chien s'enfuit et traverse la zone tampon qui sépare le «sud grec» du «nord turc».

Le jury de la compétition documentaire a désigné Island of the Hungry Ghosts de Gabrielle Brady. Ce film se déroule sur une île de l'Océan Indien où se trouve un centre de détention géré par le gouvernement australien. Dans ce centre se trouvent des demandeurs d'asile qui attendent indéfiniment de savoir s'ils pourront entrer en Australie, tandis que les insulaires locaux accomplissent des rituels dits de "fantômes affamés" pour les esprits de ceux qui sont morts sur l'île sans recevoir un enterrement approprié.

Retrouvez le palmarès complet en cliquant ici !

