DÉCÈS: Michael Anderson (1920-2018)

Le réalisateur britannique Michael Anderson est décédé. Anderson réalise son premier film, Private Angelo, en 1949. Il signe par la suite le suspens La Flèche empoisonnée, la comédie Le Scandaleux Mister Sterling ou encore le drame historique Les Briseurs de barrages. Anderson adapte George Orwell avec 1984, avant de récolter en 1957 une nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur avec Le Tour du monde en 80 jours. La même année, il est en compétition à Cannes avec le film Commando sur le Yang Tsé.

Michael Anderson dirige James Cagney dans L’Épopée dans l'ombre, Gary Cooper et Charlton Heston dans Cargaison dangereuse, Natalie Wood dans Les Jeunes loups, Deborah Kerr dans La Lame nue, Yul Brynner dans Les Trois soldats de l'aventure, Tony Curtis dans La Mariée avait du chien, Sophia Loren dans Opération Crossbow ou encore Liv Ullmann dans Jeanne, papesse du diable. En 1976, il réalise l'un de ses films les plus marquants avec le long métrage de SF L'Âge de cristal. Il dirige Charlotte Rampling (et un orque) dans Orca l'année suivante, et enchaine avec les films d'horreur Dominique et Meurtre par téléphone. Le cinéaste continue de réaliser des films dans les années 80 et 90, signant son dernier long en 1999 avec Pinocchio et Gepetto. Michael Anderson avait 98 ans.