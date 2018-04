A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand l’une d’entre elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d’écouter ses émotions et celles des autres...

Voici le pitch de Senses, le film-fleuve du Japonais Ryusuke Hamaguchi (lire notre entretien). Couronné à Locarno et au Festival Kinotayo, Senses sortira en trois parties et trois dates: les 2, 9 et 16 mai. Et c'est notre film du mois, nous vous conseillons de ne pas le manquer ! Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Une bande annonce de Senses a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !