MON TISSU PRÉFÉRÉ: 1res images d'une découverte syrienne sélectionnée à Cannes

Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme célibataire qui mène une vie morne dans une banlieue syrienne, aux côtés de sa mère et ses deux sœurs. Le jour où on lui présente Samir, un expatrié Syrien en provenance des États-Unis à la recherche d’une épouse, elle rêve d’une vie meilleure. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Contre toute attente, il décide de se marier à sa cadette, Myriam. Dès lors, Nahla se rapproche de Mme Jiji, une voisine récemment installée dans l’immeuble qui dirige une maison-close deux étages plus haut. Alors que les tensions s’intensifient dans le pays et que la famille est occupée à l’organisation du mariage de sa sœur, Nahla va explorer le monde de Mme Jiji. Un lieu rempli de fantasmes où elle sera confrontée à ses propres peurs et désirs...

Voici le pitch de Mon tissu préféré, premier long métrage de la réalisatrice syrienne Gaya Jiji. Ce film sera dévoilé très prochainement au Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection Un Certain Regard. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de Mon tissu préféré ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !