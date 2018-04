OKKO ET LES FANTÔMES: 1res images d'un anime en compétition à Annecy

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Voici le pitch de Okko et les fantômes, un anime réalisé par le Japonais Kitaro Kosaka. Kitaro Kosaka a auparavant travaillé de nombreuses fois pour le studio Ghibli. Okko et les fantômes sera dévoilé en juin prochain en compétition au Festival du Film d'Animation d'Annecy. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Okko et les fantômes ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

