Sixième temps fort de notre focus dédié aux découvertes du cinéma mondial: le Chinois Song Chuan signe avec Ciao Ciao un conte cruel sur une jeune citadine venue retrouver ses racines à la campagne. Dans un décor de dépliant touristique, le jeune réalisateur donne à voir une réalité plus sombre et ambiguë. Ciao Ciao sortira prochainement en France. Entretien avec une nouvelle voix du cinéma chinois.

Vous décrivez un pays, la Chine, déchiré entre modernité et tradition. Comment cela s'exprime au quotidien?

La Chine d'aujourd'hui change radicalement. La civilisation rurale qui existe depuis toujours est comme niée par l'impact de la civilisation soi-disant moderne. Malgré tout, les valeurs traditionnelles persistent dans cette réalité, et sont d'ailleurs contraintes de se confronter à cette réalité profondément anxiogène. Le choc entre ces valeurs individuelles et les valeurs d'état a quelque chose d'étrange. Le fossé entre la campagne et les villes se creuse constamment. En parallèle de l'expansion unilatérale des intérêts économiques, la valeur humaine s'uniformise. Comme si seul l'argent aujourd'hui avait une âme.

A travers votre héroïne, vous décrivez la condition des femmes en Chine. Quel regard portez-vous sur la place des femmes dans la Chine contemporaine ? Sont-elles contraintes au sacrifice ?

Les femmes chinoises, après avoir été des femmes au foyer, sont aujourd'hui poussées dans leurs retranchements. C'est comme un test de survie, elles doivent précisément se sacrifier pour survivre. C'est triste et désarmant. La quête d'une vie meilleure est limitée. Il n'y a semble t-il que l'argent qui puisse apporter un peu de sécurité. Par conséquent c'est un style de vie assez morbide.

Le portrait que vous faites de la campagne dans le film n'est pas particulièrement flatteur.

Ciao Ciao revient à la maison et tente de réajuster sa vie, mais la réalité de la campagne est singulière. Elle est confrontée à une réalité bruyante, à l'alcool, au jeu, à la prostitution, la corruption, l'exil. C'est une indéniable vérité dans la Chine rurale d'aujourd'hui. La confusion est ordinaire chez la majorité des Chinois. Ils ne savent absolument pas de quoi demain sera fait.

Li Wei, qui tombe amoureux de Ciao Ciao, est le seul personnage qui semble encore croire en l'amour. Quelle place reste t-il pour les sentiments dans un monde qui semble dominé par le pouvoir, l'argent, le devoir ?

Li Wei voit l'amour comme une réaction instinctive. Une élégie amoureuse dans une réalité tumultueuse. Dans un système dominé par l'argent, le rapport entre le pouvoir et l'argent est inévitable, et l'espace émotionnel est de plus en plus précieux. Mais l'invasion intangible de l'argent dans les émotions affecte inévitablement les relations entre les gens.

Vous avez indiqué que l'histoire du film a été inspirée par des faits réels, et que l'exil dont il est question dans le film est aussi le vôtre. En tant qu'artiste et citoyen, comment ressentez-vous les changements traversés par votre pays ?

Le film est effectivement adapté d'un fait réel. Les migrations et exils en sont le contexte. Ciao Ciao n'est qu'un individu dans la masse. Les mutations de la ville et de la campagne créent inévitablement un déracinement spirituel. C'est pareil pour tout le monde, partout. Je continue de croire que cette réalité va changer, mais sans ingérence extérieure.

Entretien réalisé le 4 mai 2017.

