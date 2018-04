MIRAÏ, MA PETITE SOEUR: 1res images du nouvel anime d'Hosoda sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. ..

Voici le pitch de Miraï, notre petite soeur, nouvel anime du réalisateur japonais Mamoru Hosoda (Les Enfants loups, Le Garçon et la bête). Ce film sera présenté lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images intrigantes de Miraï, notre petite soeur ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !