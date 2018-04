IL SE PASSE QUELQUE CHOSE: 1res images d'une découverte française sélectionnée à l'ACID

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique...

Voici le pitch de Il se passe quelque chose, premier long métrage de la Française Anne Félix. Lola Dueñas et Bojena Horackova partagent l'affiche de ce long métrage qui sera dévoilé lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de l'ACID. Retrouvez cette sélection en cliquant ici.

Des premières images de Il se passe quelque chose ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

