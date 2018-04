BOX-OFFICE US: Amy Schumer ne renverse pas Emily Blunt

I Feel Pretty, la nouvelle comédie mettant en scène Amy Schumer, a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés du week-end au box-office américain. Mais le film était peut-être attendu un peu plus haut que ses 16.2 millions de dollars récoltés dans 3440 salles. La comédie, qui a coûté 32 millions, ne prend que la troisième place du classement. Réalisé plus de 15 ans après un premier volet resté inédit dans les salles françaises, Super Troopers 2 s'en tire bien avec 14.7 millions rapportés dans 2000 salles, et ce alors que le budget du film n'est estimé qu'à 13.5 millions.

En l'absence d'un gros concurrent, le buzz horrifique Sans un bruit avec Emily Blunt conserve la tête et cumule 132.3 millions de dollars en 3 semaines. C'est un véritable carton pour ce film dont le budget est inférieur à 20 millions. Rampage avec Dwayne Johnson ne fait pas le poids en deuxième place: 66.6 millions en 2 semaines pour un budget de 120 millions de dollars. Sans atteindre les très bons scores de ses récents films live The Grand Budapest Hotel (59.3 millions) ou Moonrise Kingdom (45.5 millions), Wes Anderson se débrouille bien avec L'Île aux chiens qui en est à 24.3 millions en 5 semaines. C'est mieux que son précédent film d'animation Fantastic Mr Fox (21 millions en fin de carrière) ou que La Vie aquatique (24 millions).

