Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps...

Voici le pitch de Burning, le nouveau film de Lee Chang-Dong. Le dernier long métrage du réalisateur coréen, Poetry, avait reçu le prix du scénario à Cannes il y a 8 ans avant d'attirer 200.000 spectateurs dans les salles françaises. Burning, adapté de Haruki Murakami, figure en compétition à Cannes. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Après un premier teaser, une bande annonce de Burning a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

