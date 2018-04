THE FIELD GUIDE TO EVIL: 1res images d'une anthologie horrifique au cast très prometteur

The Field Guide to Evil est une nouvelle anthologie horrifique qui mettra en lumière les contes, mythes et légendes immémoriaux de différents pays. Cet omnibus a été dévoilé le mois dernier au Festival SXSW d'Austin. Produit par Tim League (les deux The ABC's of Death), The Field Guide to Evil dispose d'une très alléchante sélection de réalisateurs.

Sont annoncés parmi les noms les plus prometteurs : les Autrichiens Veronika Franz et Severin Fiala (Goodnight Mommy), le Britannique Peter Strickland (The Duke of Burgundy), La Polonaise Agnieszka Smoczynska (The Lure) ou encore l'Allemande Katrin Gebbe (Aux mains des hommes). Ce line-up est complété par le Turc Can Evrenol (Baskin), l'Américain Calvin Reeder (The Rambler), l'Indien Ashim Ahluwalia (Miss Lovely) et le Grec Yannis Veslemes (Norway).

On espère le voir bientôt circuler chez nous ! Pour patienter, découvrez des premières images dans notre galerie (et essayez de découvrir à quels réalisateurs peuvent correspondre quelles images...).

