BOX-OFFICE US: "Solo" s'écroule, les nouveautés ne brillent pas

C'est encore la soupe à la grimace au box-office américain ce weekend. Les nouvelles sorties à vrai dire très peu attractives ne sont pas parvenues à briller. Plus grosse sortie de la semaine, Adrift avec Sam Claflin et Shailene Woodley est à la dérive avec 11.5 millions de dollars dans plus de 3000 salles. Le thriller Upgrade reste lui sous les 5 millions pour sa sortie sur 1500 écrans. La comédie Action Point avec Johnny Knoxville, sortie sur plus de 2000 écrans, vide les salles avec à peine 2 millions à la clef.

Sans aucune concurrence et après un démarrage déjà décevant, Solo: A Star Wars Story signe le gadin de la semaine avec une chute de plus de 65%. Le long métrage reste sous les 150 millions de dollars en deux semaines, un score inférieur à celui qu'avait réalisé Rogue One (155 millions)... mais en un seul weekend. Deadpool 2 devrait rester nettement sous le résultat du premier volet, et en est à 254.6 millions en 3 semaines. Le Book Club de Jane Fonda et Diane Keaton fait petit à petit son beurre avec 47 millions rapportés en 3 semaines.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !