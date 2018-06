Les ténèbres se déchainent sur une compagnie de danse de renommée mondiale. Certains vont succomber. D'autres vont se réveiller.

Voici le pitch de Suspiria, nouveau long métrage de l'Italien Luca Guadagnino après entre autres le triomphe de Call Me By Your Name. Il s'agit du remake du chef d’œuvre de Dario Argento réalisé en 1977. A l'affiche de cette relecture: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Ingrid Caven ou encore Chloë Grace Moretz. La photo sera comme pour Call Me signée par le Thaïlandais Sayombhu Mukdeeprom (collaborateur entre autres de Weerasethakul).

Nous parlons rarement de remakes sur FilmDeCulte, mais le teaser qui vient d'être dévoilé est suffisamment intrigant dans son contrepied et son atmosphère pour susciter la curiosité. Découvrez-le ci-dessus. Suspiria sortira le 7 novembre en salles.

