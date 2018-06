FORUM DES IMAGES: le menu du programme musical "Ciné ! Pop ! Wizz !"

Ciné ! Pop ! Wizz ! est le nouveau cycle qui débute ce mercredi 6 juin et qui durera jusqu'au 6 juillet au Forum des Images, à Paris. Ce programme confrontera le cinéma à la musique populaire: glam rock, french touch, hip-hop ou encore pop contemporaine.

70 longs métrages seront au menu pendant un mois. La comédie musicale L'Homme orchestre de Serge Korber avec Louis de Funès sera présentée en ouverture. A voir également: divers clins d’œil à David Bowie (Labyrinthe, L'Homme qui venait d'ailleurs, le doc Ziggy Stardust & the spiders from Mars ou Velvet Goldmine), des séances horrifiques où la musique joue un grand rôle (Les Griffes de la nuit, Amer, Christine, L'Exorciste, Suspiria...), une carte blanche à la chanteuse Calypso Valois (qui proposera de voir ou revoir Showgirls de Verhoeven ou Les Rencontres d'après minuit de et en présence de Yann Gonzalez, et qui rencontrera le public lors d'un échange animé par Bertrand Mandico).

Retrouvez tous les détails sur la programmation en cliquant ici !

