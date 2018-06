Shadow est le nouveau long métrage du réalisateur chinois Zhang Yimou. Annoncé à la Berlinale puis à Cannes, le film n'a finalement pas encore été dévoilé officiellement. En attendant cet automne ?

Le pitch officiel de Shadow reste lui encore inconnu pour le moment. Un premier teaser a été dévoilé et celui-ci semble très prometteur. De quoi faire oublier le désastre de sa coproduction entre Chine et États-Unis, La Grande muraille avec Matt Damon ? Shadow paraît en tout cas autrement plus ambitieux esthétiquement.

Découvrez un premier aperçu en cliquant ci-dessus.

