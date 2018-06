MIRIAM LIES: 1res images d'une découverte dominicaine en compétition à Karlovy Vary

Miriam, 15 ans, attend avec anxiété sa future fête d'anniversaire. Sa famille a hâte de rencontrer Jean-Louis, le copain de Miriam avec qui elle n'a communiqué pour l'instant que sur internet...

Voici le point de départ de Miriam Lies, premier long métrage de fiction des Dominicains Natalia Cabral et Oriol Estrada, qui se sont jusqu'ici illustrés dans le documentaire. Miriam Lies figure dans la compétition du prochain Festival de Karlovy Vary, qui se déroulera du 29 juin au 7 juillet.

Des premières images de Miriam Lies ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !