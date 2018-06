FESTIVAL DE LA ROCHELLE 2018: la sélection dévoilée !

La sélection du prochain Festival de la Rochelle a été dévoilée !

Parmi la très large sélection d'avant premières au menu, citons l'ovni All You Can Eat Bouddha du Canadien Ian Lagarde, la belle découverte paraguayenne Les Héritières de Marcelo Martinessi, le doc-fleuve Les Âmes mortes du Chinois Wang Bing, le joyeux choc The House that Jack Built du Danois Lars Von Trier, la Palme d'or Une affaire de famille du Japonais Hirokazu Kore-Eda ou encore le nouveau film du Chinois Bi Gan, Un grand voyage vers la nuit.

Des rétrospectives Robert Bresson, Ingmar Bergman, Philippe Faucon, Aki Kaurismaki, Lucrecia Martel et Theodore Ushev seront au programme. Des focus Les Drôles de dames du cinéma muet et Nick Park et les studios Aardman sont organisés. La Bulgarie sera le pays à l'honneur avec une douzaine de films projetés. Des classiques, un programme musique et cinéma ou encore une nuit Christopher Walken complètent cette sélection.

Le Festival de la Rochelle aura lieu du 29 juin au 8 juillet.

Toutes les infos sur le site officiel !

