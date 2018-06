L'ÎLE AU TRÉSOR: une belle affiche pour le nouveau Guillaume Brac

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

Voici le pitch de L'Île au trésor, le nouveau film de Guillaume Brac (Un monde sans femmes, Tonnerre). Guillaume Brac sera doublement à l'honneur cet été puisque le programme Contes de juillet, composé de deux moyens métrages, sortira le 25 juillet. L'Île au trésor sortira, lui, le 4 juillet.

Une très belle affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.



