WITCH: d'intrigantes 1res images pour le drame surnaturel coréen

Une jeune fille qui a perdu la mémoire est élevée par un couple de personnes âgées. Elle a été entrainée pour être une arme mortelle, et des expérimentations médicales ont été effectuées sur elle. En pleine crise d'identité, elle se retrouve impliquée dans un crime...

Voici le pitch de Witch, un drame surnaturel coréen réalisé par Park Hoon-Jung. Park s'est fait connaître entre autres avec le thriller New World et le film d'aventures The Tiger. Witch sortira en Corée ce mois-ci.

D'intrigantes premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

