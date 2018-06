BOX-OFFICE FRANCE: "Jurassic World" en baisse, le box-office se réveille aux 1res séances Paris

Le blockbuster Jurassic World: Fallen Kingdom a logiquement pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 3371 spectateurs dans 24 salles, un bon démarrage mais qui se situe nettement en deçà du score réalisé par le précédent épisode (5293 spectateurs). En contre-programmation, le film français Volontaire de Hélène Fillières remplit ses salles avec 875 entrées sur 11 copies. Le podium est solidement complété par Trois visages de Jafar Panahi, lauréat du prix du scénario au dernier Festival de Cannes, et qui attire 789 spectateurs dans 19 salles.

Juste derrière, bon score également pour Le Book Club avec Jane Fonda et Diane Keaton, qui compte 512 spectateurs dans 12 salles. Belle moyenne pour l'Italien Une questione privata, avec 242 tickets dans 5 salles seulement. The Cakemaker s'en tire correctement avec 146 spectateurs dans 4 salles. Tout en bas du classement, à noter le score pas banal du film de SF Realive: 1 spectateur dans 1 salle.

Source Rentrak France

