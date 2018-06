THE DMZ: 1res images d'un thriller coréen présenté au Festival de Bucheon

Kwon-Min est une policière lancée aux trousses d'un tueur en série échappé de prison. Elle s'aventure dans une forêt isolée, sur la DMZ, la zone démilitarisée réputée très dangereuse en raison des mines qui y sont enterrées...

Voici le pitch de The DMZ, nouveau long métrage du Coréen Oh In-Chun. Ce thriller sortira prochainement en Corée, et sera d'abord présenté le mois prochain au Festival de Bucheon, spécialisé dans le cinéma de genre.

Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !