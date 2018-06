DAKINI: 1res images d'une découverte bhoutanaise à voir cet été

Le détective Kinley enquête sur la disparition d'une nonne bouddhiste. Il forme une alliance houleuse avec la principale suspecte, Choden, une femme séduisante considérée par les villageois comme une “démone". Au fil des histoires que lui raconte Choden sur les Dakinis passées (des femmes éveillées, bouddhistes de pouvoir et de sagesse), Kinley croit entrevoir la résolution de l'enquête. Il devra cependant succomber aux charmes de Choden et à ses croyances surnaturelles.

Voici le pitch de Dakini, premier long métrage de la réalisatrice bhoutanaise Dechen Roder. Nous vous présentions Dechen Roder comme l'une des révélations de l'an passé avec ce long métrage présenté à la Berlinale. Retrouvez notre critique du film ainsi que notre entretien avec la réalisatrice.

Ce bel ovni sortira en France le 18 juillet. Découvrez son affiche officielle et des images supplémentaires.

Source: Jupiter Films

