BOX-OFFICE FRANCE: tout le monde à la peine

En attendant un rebond ces prochains jours, le box-office français est en mode veille cette semaine. Aucune des grosses nouveautés n'est parvenue à briller. La comédie Mon Ket de et avec François Damiens ne compte que 139.186 spectateurs dans 354 salles. L'autre comédie, Demi-sœurs, fait des débuts en demi-teinte avec 105.640 entrées dans 252 salles. L'Extraordinaire voyage du Fakir, adaptation du roman de Romain Puertolas, est un flop géant avec 80.690 entrées dans 359 salles (!). La comédie Je vais mieux attire 68.998 spectateurs dans près de 200 salles. Dans la catégorie 'on ne sait pas pourquoi ça sort', le sous-produit Opération Beyrouth, thriller américain avec Jon Hamm, vide ses salles avec 58.114 entrées sur plus de 200 copies.

Du côté des anciennes sorties, c'est la douche froide pour Solo: A Star Wars Story. Le blockbuster en est à un peu moins de 900.000 entrées en 2 semaines. Le précédent spin-off de la série, Rogue One, avait attiré... 1.8 million de spectateurs en une seule semaine. L'effet Cannes a fonctionné pour Everybody Knows d'Asghar Farhadi avec 752.386 entrées en un mois. L'effet est plus discret sur En guerre de Stéphane Brizé. Le film avec Vincent Lindon en est à 217.403 entrées en 3 semaines ; c'est mieux que le flop Une vie (qui a fini sa carrière un peu au-dessus des 100.000 entrées) mais loin du million de La Loi du marché, il est vrai boosté par le prix d'interprétation de Lindon. Après mille imbroglios et des années de décalages, L'Homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam est finalement un pétard mouillé en salles avec moins de 100.000 entrées en 3 semaines.

