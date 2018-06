DISTORSION DICTATURE : dernières chances pour précommander le volume 5 de DISTORSION !

Vous aviez aimé les opus X, SHOCK, VENTRE et INFERNAL? Alors toute l’équipe vous donne rendez-vous pour un nouveau volume tout aussi déjanté et plus que prometteur ! Au sommaire de ce nouveau volume un dossier sur la “Dictature“ sous toutes ses formes avec un reportage sur Imelda Marcos, femme de dictateur et fan de cinéma qui facilite les tournages aux Philippines de Roger Corman, un dossier sur les meilleurs (et pas que) Hitler au cinéma, un reportage sur la swastika au Japon, un reportage photo en Corée, un dossier sur Mussolini le créateur du festival de Venise, un reportage sur la dictature des pompes funèbres, un autre sur Jacques Doriot l’ultime nazi, etc.

Au sommaire également un entretien avec John Wagner créateur de Judge Dredd, un autre avec Kenneth Johnson créateur de la série mythique V, un troisième de Pat Mills le créateur des comics Slaine et Marshal Law, un portrait de Peter Watkins, réalisateur du culte Punishment Park. Dans ce nouveau numéro vous trouverez aussi une rencontre avec Alex Varenne, maitre de la bande dessinée et de l’illustration érotique, un entretien avec le photographe légendaire William Klein, une rencontre avec Gilles Béhat et Jean-Pierre Kalfon autour de Rue Barbare, un autre avec Boris Szulzinger réalisateur des Tueurs fous et pleins d’autres reportages et autres surprises qui ne demandent qu'à être découverts !

Alors si l’aventure vous tente n’hésitez pas à soutenir le projet !

Pour plus d’info rendez-vous sur la page Facebook de Distorsion INFERNAL. Et pour soutenir le projet c’est ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !