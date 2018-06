PAUSE: 1res images d'une découverte chypriote sélectionnée à Karlovy Vary

Elpida est une femme au foyer confrontée aux premiers signes de la ménopause. Elle est piégée dans un mariage sans amour avec un homme impitoyable et despotique. En même temps qu'elle subit des changements physiques, son esprit et sa perception de la réalité sont aussi graduellement touchés ...

Voici le pitch de Pause, premier long métrage de la réalisatrice chypriote Tonia Mishiali. Ce film sera dévoilé lors du prochain Festival de Karlovy Vary, dans la compétition East of the West.

Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie.

Source

