10 YEARS IN JAPAN: gros plan sur l'omnibus futuriste produit par Hirokazu Kore-Eda

Où en sera le Japon dans dix ans ? C'est la question qui sera explorée par les cinq courts métrages composant le programme 10 Years in Japan. C'est une déclinaison des omnibus 10 Years in Hong-Kong et le récent 10 ans en Thaïlande qui vient d'être présenté en séance spéciale au Festival de Cannes.

Ce programme dont les films traiteront de l'intelligence artificielle, du nucléaire, du numérique, de la société vieillissante et de la militarisation est produit par Hirokazu Kore-Eda, qui vient de remporter la Palme d'or pour son beau mélo familial Une affaire de famille qui sortira en fin d'année en France. Ce sont essentiellement des jeunes cinéastes qui sont ici à l'honneur: Chie Hayakawa, Yusuke Kinoshita, Megumi Tsuno, Akiyo Fujimura et Kei Ishikawa.

10 Years in Japan devrait être visible dès cet automne en festivals. Découvrez des premières images dans notre galerie.

